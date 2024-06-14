Події

17:33 14.06.2024

Унаслідок російських атак на Київщині влучань у житлову або критичну інфраструктуру не зафіксовано - голова ОВА

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Унаслідок російських атак на Київщині влучань у житлову або критичну інфраструктуру не зафіксовано - голова ОВА

Російські окупанти з ранку п'ятниці, 14 червня, і впродовж усього дня завдавали по території Київської області ударів із застосуванням БПЛА, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"На Київщині працювали сили ППО. Ворожі БПЛА було знищено. Внаслідок падіння уламків в одному з районів сталося загорання трав'яного настилу. Пожежу оперативно ліквідовано. Влучань у житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. Постраждалих немає", - заявив Кравченко, повідомляє пресслужба Київської ОДА в телеграм-каналі.

Він закликав жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях, доки небезпека не мине.

Теги: #кравченко #київська_область #бпла

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