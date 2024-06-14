Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити роль Альянсу в координації допомоги у сфері безпеки та навчання для України - Столтенберг

Міністри оборони країн - членів НАТО схвалили план, згідно з яким Альянс очолить координацію допомоги у сфері безпеки та навчання для України, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Що стосується України, то ми погодили план, який визначає, як НАТО керуватиме координацією допомоги у сфері безпеки та навчання. Це дасть змогу лідерам НАТО розпочати цю роботу на саміті у Вашингтоні в липні, забезпечити міцнішу основу для нашої підтримки України на роки вперед", - сказав він на пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

За його словами, це передбачатиме командування НАТО, розташоване на американському об'єкті у Вісбадені, а також логістичні вузли у східній частині альянсу. Очікується, що по всьому альянсу в цих зусиллях візьмуть участь майже 700 осіб із НАТО і країн-партнерів.

Генсек пояснив, що НАТО курируватиме підготовку українських збройних сил на навчальних об'єктах у країнах-союзниках, підтримуватиме Україну за допомогою планування і координації передач допомоги; керуватиме відправленням і ремонтом техніки, забезпечуватиме підтримку довгострокового розвитку Збройних сил України.

"Ці зусилля не зроблять НАТО стороною конфлікту, але вони посилять нашу підтримку України у відстоюванні її права на самооборону", - заявив Столтенберг.

Окрім того, він зазначив, що допомога і підтримка НАТО в галузі безпеки для України є ключовим результатом саміту, поряд з довгостроковим фінансовим зобов'язанням і подальшими кроками на шляху України до членства в НАТО.