Столтенберг про "мирні пропозиції" Путіна: Це не Україна має вивести війська, а РФ - свої з української території

Заява Путіна, що для початку мирних переговорів з РФ українські війська повинні вийти з території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити в НАТО, - не пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Це не Україна повинна виводити війська з української території. Це РФ повинна вивести свої війська з окупованої української території", - сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" на пресконференції після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

За словами генсека, це не "пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії, ще більшої окупації, і вона демонструє, що метою Росії є контроль над Україною".

"І це було метою Росії від самого початку цієї війни. Це порушення міжнародного права, і це також причина, через яку союзники НАТО продовжують підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг.