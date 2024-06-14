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15:25 14.06.2024

Заява Путіна про готовність до мирних переговорів свідчить про його слабкість - Мережко

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Заява Путіна про готовність до мирних переговорів свідчить про його слабкість - Мережко

Заява кремлівського диктатора про готовність Росії до переговорів на її умовах свідчить про слабкість Путіна, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Невипадково, що така заява кремлівського диктатора прозвучала напередодні проведення Глобального саміту миру. Це ознака страху й слабкості з боку Путіна. Він розуміє, що програє. По суті, стратегічно він уже програв, оскільки Україна вижила як держава і продовжує ефективно захищати себе", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" щодо висловлювання Путіна в російському МЗС у п'ятницю.

Мережко наголосив, що дедалі більше держав відкрито виступають проти російської агресії.

"Путін у відчаї, але намагається створити штучний вигляд, що його цілі не змінилися. Насправді він утратив упевненість і розуміє, що далі для нього буде гірше. Йому не вдалося використати "вікно можливостей", коли виникла певна перерва в наданні військової допомоги. Зараз ситуація змінилася на користь України, і Путін, по суті, розгублений і не знає, що робити", - зазначив народний депутат.

Теги: #заява #мережко

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