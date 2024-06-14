В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві 2022 року

За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін'юсту про заборону вісьмох проросійських організацій, які координував колишній народний депутат Віктор Медведчук, повідомляє пресслужба СБУ.

"Представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

Повідомляється, що таким чином вони сподівалися допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а потім і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих національних зборів.

Під час "з'їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови - зловмисники мали намір захопити ключові держустанови в Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад пів тисячі озброєних осіб.

Зазначено, що 2022 року СБУ завчасно викрила ці плани та запобігла їх реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ. У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув'язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з Росії.

Наразі за матеріалами СБУ суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації: Міжнародна громадська організація "Ми народ України"; Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна"; ️ "Соборне козацтво"; "Соборне козацтво" "Харківський округ"; "Соборне козацтво" "Баришівська станиця"; "Соборне козацтво" "Київський округ"; "Соборне козацтво" "Львівський округ"; "Соборне козацтво" "Сумський округ".

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.