Події

14:40 14.06.2024

Економічне бронювання від мобілізації призведе до розколу суспільства - Фріз

2 хв читати
Економічне бронювання від мобілізації призведе до розколу суспільства - Фріз

Законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації розколе українське суспільство і призведе до дисбалансу робочої сили в окремих галузях, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Принцип "бідні воюють - багаті відкуповуються" є не лише хибним і несправедливим, а й таким, що призведе до критичного дисбалансу робочої сили в деяких галузях і тотальної недовіри владі", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи законопроєкт "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки" (№11331).

Законопроєкт №11331 зареєстровано у Верховній Раді 11 червня, повідомляє сайт українського парламенту.

Серед авторів законопроєкту - Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу"), Сергій Тарута ("Батьківщина").

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують внести нове положення до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з яким бронюванню підлягають військовозобов'язані, котрі працюють у суб'єктів господарювання, які за кожного заброньованого працівника щомісяця сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов'язаних, встановлений Податковим кодексом, та в яких немає заборгованості з виплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних і/або місцевих податків, зборів та/або інших обов'язкових платежів. Фізична особа-підприємець та/або її наймані працівники мають право на бронювання за умови, якщо обсяг доходу фізичної особи-підприємця протягом календарного місяця становить не менш як трикратний розмір збору за бронювання військовозобов'язаних, встановлений Податковим кодексом, та підтвердження нею провадження господарської діяльності протягом попереднього річного звітного (податкового) періоду.

Як раніше повідомлялося, у Верховній Раді також зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати військового збору за бронювання військовозобов'язаних (№11332).

Згідно з законопроєктом, кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тис. грн на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Сплату підвищеного збору здійснює не працівник, а сам бізнес. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.

Теги: #законопроєкт #мобілізація #бронювання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:04 13.06.2024
Кабмін скасував необхідність проходження ВЛК у разі бронювання та відстрочки від призову для низки посадових осіб

Кабмін скасував необхідність проходження ВЛК у разі бронювання та відстрочки від призову для низки посадових осіб

13:46 12.06.2024
У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

12:26 12.06.2024
У ВР зареєстровано законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних, які працюють у сфері автотранспорту

У ВР зареєстровано законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних, які працюють у сфері автотранспорту

13:36 11.06.2024
Мобілізація співробітників вплинула на роботу 81% компаній-членів AmCham - опитування

Мобілізація співробітників вплинула на роботу 81% компаній-членів AmCham - опитування

01:50 08.06.2024
Кабмін запровадив бронювання постачальників і волонтерів ЗСУ, навчання БПЛА, РЕБ і такмеду та пом'якшив критерії бронювання перевізників

Кабмін запровадив бронювання постачальників і волонтерів ЗСУ, навчання БПЛА, РЕБ і такмеду та пом'якшив критерії бронювання перевізників

01:15 08.06.2024
Кабмін запровадив 50% квоту бронювання поліції, ДСНС і низки інших правоохоронців, давши право на винятки міністру оборони

Кабмін запровадив 50% квоту бронювання поліції, ДСНС і низки інших правоохоронців, давши право на винятки міністру оборони

01:14 08.06.2024
Кабмін продовжив строки бронювання до року і розширив бронювання дефіцитних ВУС

Кабмін продовжив строки бронювання до року і розширив бронювання дефіцитних ВУС

20:15 07.06.2024
90% рятувальників і поліцейських заброньовано

90% рятувальників і поліцейських заброньовано

19:50 07.06.2024
Бронювати співробітників можна буде через "Дію" вже з липня

Бронювати співробітників можна буде через "Дію" вже з липня

15:19 07.06.2024
Рада ухвалила за основу законопроєкт, що обмежує взаємодію медиків із фармкомпаніями

Рада ухвалила за основу законопроєкт, що обмежує взаємодію медиків із фармкомпаніями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві 2022 року

Німеччина передасть Україні ще 2 системи ППО IRIS-T і 3 HIMARS - бундесвер

Відключення е/е розпочнуться з 14:00 замість анонсованих раніше 18:00 - обленерго

На Київщині третю добу триває гасіння пожежі на промисловому об'єкті після ворожої атаки

ОСТАННЄ

Заява Путіна про готовність до мирних переговорів свідчить про його слабкість - Мережко

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві 2022 року

Унаслідок ворожого обстрілу в Дніпропетровській області постраждала 17-річна дівчина - голова ОВА

Німеччина передасть Україні ще 2 системи ППО IRIS-T і 3 HIMARS - бундесвер

Аеропорт "Бориспіль" може отримати матеріальну допомогу від морпорту "Південний"

На Одещині трьох посадовців викрито на корупції: $40 тис. за передачу держмайна в приватне користування

Від початку доби найбільше ворог атакує на покровському та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

"Запоріжжяобленерго" отримало трансформатори та спецтехніку від Фонду підтримки енергетики

У Станіславі Херсонської області через атаку БПЛА загинула одна людина, одна постраждала - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА