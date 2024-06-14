Економічне бронювання від мобілізації призведе до розколу суспільства - Фріз

Законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації розколе українське суспільство і призведе до дисбалансу робочої сили в окремих галузях, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Принцип "бідні воюють - багаті відкуповуються" є не лише хибним і несправедливим, а й таким, що призведе до критичного дисбалансу робочої сили в деяких галузях і тотальної недовіри владі", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи законопроєкт "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки" (№11331).

Законопроєкт №11331 зареєстровано у Верховній Раді 11 червня, повідомляє сайт українського парламенту.

Серед авторів законопроєкту - Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу"), Сергій Тарута ("Батьківщина").

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують внести нове положення до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з яким бронюванню підлягають військовозобов'язані, котрі працюють у суб'єктів господарювання, які за кожного заброньованого працівника щомісяця сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов'язаних, встановлений Податковим кодексом, та в яких немає заборгованості з виплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних і/або місцевих податків, зборів та/або інших обов'язкових платежів. Фізична особа-підприємець та/або її наймані працівники мають право на бронювання за умови, якщо обсяг доходу фізичної особи-підприємця протягом календарного місяця становить не менш як трикратний розмір збору за бронювання військовозобов'язаних, встановлений Податковим кодексом, та підтвердження нею провадження господарської діяльності протягом попереднього річного звітного (податкового) періоду.

Як раніше повідомлялося, у Верховній Раді також зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати військового збору за бронювання військовозобов'язаних (№11332).

Згідно з законопроєктом, кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тис. грн на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Сплату підвищеного збору здійснює не працівник, а сам бізнес. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.