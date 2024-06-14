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13:55 14.06.2024

"Запоріжжяобленерго" отримало трансформатори та спецтехніку від Фонду підтримки енергетики

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ПАТ "Запоріжжяобленерго" отримало чергову партію допомоги у вигляді трьох силових трансформаторів потужністю 40 МВА кожен і семи гідравлічних автопідйомників із 18-метровими вишками, закуплених за кошти Фонду підтримки енергетики України.

"Це обладнання дуже важливе для прифронтової Запорізької області, енергооб'єкти якої зазнають постійних ворожих атак. Ми дякуємо міжнародним партнерам за внески до Фонду, які дають змогу здійснювати закупівлі необхідного обладнання", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Після випробувань трансформатори встановлять на підстанціях, що зазнали руйнувань від російських обстрілів, а нові автопідйомники використовуватимуть для ремонту електромереж.

Загалом від початку 2024 року запорізькі енергетики отримали 25 од. спецтехніки, понад 2 тис. тонн витратних і паливно-мастильних матеріалів і 74 од. енергообладнання, закуплених за кошти Фонду підтримки енергетики.

Фонд підтримки енергетики України створено за спільною ініціативою міністра Галущенка та єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. Наразі в ньому акумульовано понад EUR545 млн уже перерахованих й анонсованих внесків. За останні кілька тижнів внесли кошти або задекларували наміри зробити внески до фонду Німеччина, Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Ісландія та Естонія.

Теги: #запоріжжяобленерго

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