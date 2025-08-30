Інтерфакс-Україна
Події
09:09 30.08.2025

Унаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", частина міста без світла

У ніч на суботу російські окупаційні війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго".

Як повідомила пресслужба АТ "Запоріжжяобленерго", в результаті атаки було знеструмлено значну кількість споживачів в одному з районів обласного центру.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало у тому числі обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в одному з районів обласного центру. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути запоріжцям електропостачання", — зазначили у пресслужбі компанії.

 

Теги: #знеструмлення #запоріжжяобленерго #обстріл

