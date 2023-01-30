"Запоріжжяобленерго" працевлаштує всіх співробітників з окупованих територій

ПАТ "Запоріжжяобленерго" надасть роботу всім співробітникам, які залишать окуповані території області, повідомляється на сайті компанії.

"Усі співробітники нашої компанії, що виїхали з окупованих територій та виявили бажання залишитися в Запоріжжі й надалі працювати в "Запоріжжяобленерго", працевлаштовані", - стверджується в повідомленні.

Загалом від початку дії воєнного стану новим робочим місцем було забезпечено 173 працівників із Бердянського, Василівського, Мелітопольського, Оріхівського, Пологівського, Токмацького та Василівського міжрайонних РЕМ, а також із Кам'янсько-Дніпровського РЕМ та Мелітопольських високовольтних електромереж.

"Водночас на тимчасово непідконтрольних територіях через посилення морально-психологічного тиску з боку окупантів, відсутність правового захисту та заборони на обіг гривні остаточно закріпилася ситуація, за якої ані "Запоріжжяобленерго", ані працівники, які перебувають на окупованих територіях, не мають можливості виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором", - констатували в ПАТ.

"Запоріжжяобленерго" закликало всіх своїх співробітників скористатися будь-якою можливістю для виїзду на підконтрольну Україні територію.

"Ми забезпечимо вас робочим місцем та заробітною платою, що відповідають вашим кваліфікаціям та навичкам, ви зможете оформити статус ВПО та отримувати передбачені чинним законодавством виплати та пільги. І головне – ви будете захищені, і не лише фінансово, а й з правової точки зору", – запевнили в компанії.