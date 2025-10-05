Інтерфакс-Україна
Події
09:45 05.10.2025

Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджень зазнало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго"

1 хв читати

Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджень зазнало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", повідомляє пресслужба компанії.

"Цієї ночі окупаційні війська рф завдали ударів по цивільній інфраструктурі м. Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало у тому числі обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі", - сказано в повідомленні.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання.

Теги: #запоріжжяобленерго #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:18 05.10.2025
Дев'ять осіб поранено через російський обстріл Херсона

Дев'ять осіб поранено через російський обстріл Херсона

20:25 04.10.2025
У селі на Харківщині внаслідок артобстрілу загинула мирна мешканка

У селі на Харківщині внаслідок артобстрілу загинула мирна мешканка

15:37 04.10.2025
Постраждали у суботу вранці через російський обстріл діти перебувають у лікарні – начальник Херсонської ОВА

Постраждали у суботу вранці через російський обстріл діти перебувають у лікарні – начальник Херсонської ОВА

14:47 04.10.2025
Сибіга про атаку по потягах у Шостці: Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар"

Сибіга про атаку по потягах у Шостці: Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар"

14:09 04.10.2025
Відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей після ударів ворожіх БпЛА по пасажирських потягах у м. Шостка - прокуратура

Відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей після ударів ворожіх БпЛА по пасажирських потягах у м. Шостка - прокуратура

13:16 04.10.2025
Ударів по вокзалу в Шостці було два, обидва по локомотивах різних пасажирських поїздів - віцепрем’єр

Ударів по вокзалу в Шостці було два, обидва по локомотивах різних пасажирських поїздів - віцепрем’єр

12:47 04.10.2025
Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені

Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені

09:40 04.10.2025
В Харківській області 5 постраждалих через удари ворожих дронів протягом доби – обладміністрація

В Харківській області 5 постраждалих через удари ворожих дронів протягом доби – обладміністрація

11:50 03.10.2025
У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

10:24 02.10.2025
Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

Двоє загиблих та двоє постраждалих на Львівщині через ворожу атаку

Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

ОСТАННЄ

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

На Вінниччині є влучання внаслідок ворожої атаки – ОВА

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

У Польщі неподалік від Варшави знайшли залишки невідомого дрона

У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

Двоє загиблих та двоє постраждалих на Львівщині через ворожу атаку

Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА