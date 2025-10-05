09:45 05.10.2025
Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджень зазнало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", повідомляє пресслужба компанії.
"Цієї ночі окупаційні війська рф завдали ударів по цивільній інфраструктурі м. Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало у тому числі обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі", - сказано в повідомленні.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання.