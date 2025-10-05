Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджень зазнало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", повідомляє пресслужба компанії.

"Цієї ночі окупаційні війська рф завдали ударів по цивільній інфраструктурі м. Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало у тому числі обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі", - сказано в повідомленні.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання.