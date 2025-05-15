Інтерфакс-Україна
Події
13:24 15.05.2025

Викрито екскерівників Запоріжжяобленерго, які завдали збитків компанії на 730 млн грн

2 хв читати
Викрито екскерівників Запоріжжяобленерго, які завдали збитків компанії на 730 млн грн

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили колишніх гендиректора та комерційного директора ПАТ "Запоріжжяобленерго", які допустили збитки підприємства на 730 млн грн.

В телеграм-каналі СБУ повідомляє, що у 2019 році фігуранти уклали договір з промисловим підприємством на постачання електричної енергії на його виробничі потужності.

"Відповідно до укладеної угоди виробник мав отримувати від держкомпанії електроенергію за тарифом 2-го класу, який передбачений для промислових об’єктів, що не мають власної підстанції", - зазначається в повідомленні.

В СБУ уточнюють, що в такому випадку значно зростає собівартість "струму" через додаткове використання високовольтних ліній та кабельних систем для його подачі споживачу.

"Утім, як з’ясувало розслідування, по факту завод отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, що значно зменшує її собівартість. При цьому колишній топменеджмент енергопідприємства не перевірив достовірність походження електроенергії і допустив збитки в особливо великих розмірах", - наголошують у відомстві.

Висновки незалежної експертизи підтвердили збитки, завдані підприємству на 730 млн грн.

Також під час розслідування додатково встановлено, що ексочільник енергетичної компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих. "За наявними даними, для цього фігурант робив фотознімки персональних даних потерпілих", - інформують в СБУ та БЕБ.

На підставі зібраних доказів обом експосадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Крім цього, дії колишнього гендиректора енергокомпанії додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Теги: #збитки #запоріжжяобленерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 07.05.2025
"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

14:08 09.04.2025
"Центренерго" зазнало приблизно EUR250 млн збитків від атак РФ

"Центренерго" зазнало приблизно EUR250 млн збитків від атак РФ

08:53 09.04.2025
"Шахеди" атакували відділення "Укрпошти" в Добропіллі

"Шахеди" атакували відділення "Укрпошти" в Добропіллі

15:29 04.04.2025
Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

16:56 01.04.2025
Збитки держави через незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська перевищили 5 млрд грн - ДБР

Збитки держави через незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська перевищили 5 млрд грн - ДБР

20:55 28.03.2025
Шкода довкіллю України від війни сягнула EUR85 млрд – Гринчук

Шкода довкіллю України від війни сягнула EUR85 млрд – Гринчук

18:34 28.03.2025
У Київській ТПП обговорили юридичні аспекти відшкодування збитків, спричинених військовою агресією РФ

У Київській ТПП обговорили юридичні аспекти відшкодування збитків, спричинених військовою агресією РФ

11:00 25.03.2025
Керівника підрядної організації підозрюють у завданні майже 4 млн грн збитків під час ремонту аеродрому "Ужгород"

Керівника підрядної організації підозрюють у завданні майже 4 млн грн збитків під час ремонту аеродрому "Ужгород"

11:25 17.03.2025
Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

18:59 07.03.2025
Збитки енергетики України від ударів РФ зросли до понад $20 млрд – віцепрезидент Energy Club з посиланням на RDNA4

Збитки енергетики України від ударів РФ зросли до понад $20 млрд – віцепрезидент Energy Club з посиланням на RDNA4

ВАЖЛИВЕ

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

ОСТАННЄ

У МЗС України відповіли на особисті випади Захарової на адресу Зеленського

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Керівництво держави, політики, громадські діячі у День вишиванки поширюють у соцмережах світлини у вишитому вбранні

Списки українських полонених передані Папі Римському

Консультації з Угорщиною не скасовані, а відкладені, йде пошук можливості для відновлення діалогу - Стефанішина

Міська влада звернулась до СБУ для з’ясування правових підстав та організації прихованих зйомок столичних посадовців

Журналісти очікують на делегації для мирних перемовин у Стамбулі

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

У ГУР представили новітні морські дрони, здатні нищити ворожі гелікоптери та винищувачі

Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА