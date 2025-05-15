Викрито екскерівників Запоріжжяобленерго, які завдали збитків компанії на 730 млн грн

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили колишніх гендиректора та комерційного директора ПАТ "Запоріжжяобленерго", які допустили збитки підприємства на 730 млн грн.

В телеграм-каналі СБУ повідомляє, що у 2019 році фігуранти уклали договір з промисловим підприємством на постачання електричної енергії на його виробничі потужності.

"Відповідно до укладеної угоди виробник мав отримувати від держкомпанії електроенергію за тарифом 2-го класу, який передбачений для промислових об’єктів, що не мають власної підстанції", - зазначається в повідомленні.

В СБУ уточнюють, що в такому випадку значно зростає собівартість "струму" через додаткове використання високовольтних ліній та кабельних систем для його подачі споживачу.

"Утім, як з’ясувало розслідування, по факту завод отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, що значно зменшує її собівартість. При цьому колишній топменеджмент енергопідприємства не перевірив достовірність походження електроенергії і допустив збитки в особливо великих розмірах", - наголошують у відомстві.

Висновки незалежної експертизи підтвердили збитки, завдані підприємству на 730 млн грн.

Також під час розслідування додатково встановлено, що ексочільник енергетичної компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих. "За наявними даними, для цього фігурант робив фотознімки персональних даних потерпілих", - інформують в СБУ та БЕБ.

На підставі зібраних доказів обом експосадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Крім цього, дії колишнього гендиректора енергокомпанії додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.