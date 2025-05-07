"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Французька компанія GE Vernova та ПАТ "Запоріжжяобленерго" підписали угоду на EUR13 млн, яка передбачає виробництво та постачання мережевому оператору двох мобільних підстанцій для зміцнення енергетичної стійкості регіону, повідомляється в урядовому Телеграм-каналі.

"Цей контракт став останнім у межах міжурядової Грантової угоди між Україною та Францією на EUR200 млн. В її рамках затверджено 19 проєктів у сферах енергетики, охорони здоров’я, водопостачання, транспорту та розмінування", – йдеться в повідомленні.

Там уточнюється, що 50% з EUR200 млн цієї безповоротної допомоги може бути використано на закупівлю українських товарів і послуг.