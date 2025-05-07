Інтерфакс-Україна
Події
19:40 07.05.2025

"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

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"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Французька компанія GE Vernova та ПАТ "Запоріжжяобленерго" підписали угоду на EUR13 млн, яка передбачає виробництво та постачання мережевому оператору двох мобільних підстанцій для зміцнення енергетичної стійкості регіону, повідомляється в урядовому Телеграм-каналі.

"Цей контракт став останнім у межах міжурядової Грантової угоди між Україною та Францією на EUR200 млн. В її рамках затверджено 19 проєктів у сферах енергетики, охорони здоров’я, водопостачання, транспорту та розмінування", – йдеться в повідомленні.

Там уточнюється, що 50% з EUR200 млн цієї безповоротної допомоги може бути використано на закупівлю українських товарів і послуг.

 

 

Теги: #запоріжжяобленерго #франція

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