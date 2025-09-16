Інтерфакс-Україна
Економіка
15:53 16.09.2025

Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

Кабінет міністрів України виділив 630 млн грн на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Запоріжжяобленерго", повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. 

"Запоріжжя постійно під ворожими обстрілами. Але життя там має тривати, тому працюємо над захистом енергетичної інфраструктури. За результатами поїздки в регіон минулого тижня ухвалили на засіданні уряду рішення виділити 630 млн грн із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд на підстанціях "Запоріжжяобленерго", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, це критично важливі об’єкти, які постійно перебувають під прицілом російських ракетних і артилерійських обстрілів.

"Наше завдання — убезпечити енергосистему, щоб жителі прифронтових регіонів мали світло і тепло взимку, навіть попри атаки росіян", - додала вона.

 

Теги: #запоріжжяобленерго #свириденко #енергетика

