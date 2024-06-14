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13:15 14.06.2024

Російські спецслужби вербували українських підлітків для проведення диверсій

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Національна поліція України та Служба безпеки викрили схему російських спецслужб із вербування українських підлітків для проведення диверсій із підпалами автомобілів військовослужбовців ЗСУ.

"Спецслужби рф з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочували неповнолітніх за гроші палити автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Юнаків, яких росія втягнула в злочинну діяльність, затримано", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в п'ятницю.

Поліцейські встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13 років.

"Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям", - наведено в повідомленні слова начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадима Дзюбинського.

За інформацією поліції, підлітків затримали разом із двома їхніми приятелями 16 та 18 років під час спроби підпалити ще один автомобіль.

Матеріали слідства передано до СБУ, одному із затриманих повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Ще один, 13-річний хлопець, переданий на поруки батькам. "Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.

За аналогічний злочин оперативники затримали ще двох молодих людей, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Також, як наголошується в повідомленні, підпали автомобілів ЗСУ зафіксовано в Києві та Дніпрі.

"Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - звернувся до батьків підлітків начальник Департаменту карного розшуку.

Теги: #вербування #підлітки

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