Інтерфакс-Україна
Події
10:46 12.06.2025

Школярка з Івано-Франківська повідомила про наміри ворога завербувати її, попереджено теракт у центрі міста

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Школярка з Івано-Франківська повідомила про наміри ворога завербувати її, попереджено теракт у центрі міста

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську: 15-річна місцева школярка звернулася до чатбота СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, на месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

"Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, "підсилити" його гайками та заховати у термос", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі.

"Згодом російський спецслужбіст повідомив неповнолітній, що вона має доставити захований СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей. У цей час фсб планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою "агенткою", - зазначають у відомстві.

Таким чином, як наголошують в СБУ, окупанти сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних мешканців, а й ліквідувати виконавицю як зайвого свідка.

"Коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що "здасть" її до СБУ. Утім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки – від вербування школярки до спроби її підриву рашистами", - зазначається в повідомленні.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи окупантів, що можуть бути причетні до організації теракту.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за координації з обласною прокуратурою.

"Служба безпеки України нагадує: щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чатбот СБУ "Спали" ФСБшника" - t.me/spaly_fsb_bot", - наголошується в повідомленні.

Теги: #вербування #запобігання #теракт

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