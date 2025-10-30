Кожен 10-й підліток віком 10-18 років часто питає поради про свій емоційний стан та настрій у ШІ - дослідження

Кожен 10-й підліток України віком 10-18 років часто питає поради про свій емоційний стан та настрій у штучного інтелекту, найчастіше з ШІ консультуються дівчата віком 14-18 (16%). Про це свідчать результати дослідження, проведеного у жовтні 2025 р. Rating Group/Rating Lab за технологією сімейних опитувань Family 360°.

"Загалом кожен 10-й підліток віком 10-18 років часто питає поради про свій емоційний стан, настрій у штучного інтелекту. Найчастіше з ШІ консультуються дівчата віком 14-18 (16%). Фактично, кожна шоста дівчина-підліток віком 14-18рр просить у ШІ поради про емоційний стан, настрій", - йдеться у повідомленні Rating Group за підсумками чергового етапу дослідження ментального здоров'я підлітків на сайті у четвер. .

Зазначається, що у жовтні 2025 Rating Group/Rating Lab опитали понад 1.5 тисячі підлітків віком 10-18 років і їхніх батьків за унікальною технологією сімейних досліджень Family 360°. "У кожній публікації ми розповідаємо про ментальне здоров’я підлітків і різні аспекти їхнього життя: гаджети та ШІ, розпізнавання емоцій батьками, мрії, домашні обов'язки та стрес, виховання і покарання в родині, булінг. Як часто підлітки консультуються з ШІ про свої емоції, почуття та хто робить це частіше? Це тема другої публікації про дослідження "Зміни в ментальному здоров’ї та благополуччі дітей", - йдеться у повідомленні.

За результатами дослідження, у молодших дівчат 10-13 років ця частка менша – 9%. Серед хлопців до ШІ за такими порадами часто звертаються 5% молодших підлітків 10-13 років і 7% підлітків 14-18 років. Водночас, дві третини підлітків 10-18 років ніколи не звертаються до ШІ за порадами про психологічний стан.

Як фіксують дослідники, 65% підлітків, які часто запитують у ШІ поради про емоційний стан, мають значний рівень стресу (підвищений або високий). Це вдвічі частіше, ніж в однолітків, які рідко питають такої поради в ШІ.

"Частина дітей дійсно шукає допомогу в ШІ при певних переживаннях. Безперечно, не можна замінювати психолога чи психотерапевта консультацією зі штучним інтелектом. Але фактично частина дітей так робить (принаймні частково), і на це варто звернути увагу", - наголошують спеціалісти-психологи.

Зазначається також, що підлітки, які часто звертаються до ШІ за порадами щодо емоційного стану, мають слабший емоційний зв’язок з батьками. Серед тих, хто часто радиться з ШІ, лише 23% мають дуже міцний зв'язок з батьками, тоді як серед тих, хто рідко звертається до ШІ, – 42% мають міцний звʼязок із батьками. Отже, дитина від ШІ хоче отримати підтримку та підказку, якої, можливо, не отримує від близьких.

Повідомляється, що команда Rating Group започаткувала технологію Family 360° для сімейних опитувань, де в центрі – дитина, яка проходить власне опитування, а також опитування проходять батьки, члени родини, в окремих випадках – вчителі, лікарі, психологи тощо. Співставлення відповідей дітей і їхніх батьків дає змогу зрозуміти взаємозв’язки та зміни в родині.

Зазначається, що вперше тематику ментального здоров’я у площині "батьки-діти" Rating Group досліджували в жовтні 2024 року. Цього року дослідження продовжено з розширенням тематики і використанням техніки лонгітюдного дослідження, щоби краще розуміти динаміку. У жовтні 2025 це опитування охопило понад 1,5 тисячі дітей/підлітків віком 10-18 та їхніх батьків.

Авторки ідеї цього дослідження: Світлана Ройз, дитяча та сімейна психологиня, мама двох дітей; Маріанна Ткалич, CEO Rating Lab, доктор психологічних наук, мама Маші (17 років); Тетяна Скрипченко, заступниця директора Rating Group, мама Соломії (8 місяців).

Джерело: https://www.ratinggroup.ua/news/family360-mh-2