Росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України - ГУР

Громадяни країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, дедалі частіше стають цілями примусової мобілізації, яку здійснюють російські силові структури, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Йдеться передусім про трудових мігрантів, які прибувають до росії у пошуках заробітку. Представники російської армії вводять в оману іноземців обіцянками "швидкого заробітку" за короткостроковими контрактами", - йдеться у повідомленні у телеграм.

У ГУР наголосили, що шанси для таких осіб не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких "добровольців" гине.

Із мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту, пояснили в ГУР.

"Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення", - зазначається у повідомленні.