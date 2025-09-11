Інтерфакс-Україна
Події
13:07 11.09.2025

Третина українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує психологічної підтримки - опитування

2 хв читати
Третина українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує психологічної підтримки - опитування

31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки, йдеться у міжнародному дослідженні "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу країни та культури миру", яке презентовано на Саміті перших леді та джентльменів на тему "Освіта, що моделює світ".

Що стосується відповідей українських учнів, яке опублікувало Міністерство освіти і науки, то згідно з результатами дослідження, від учителя діти найбільше очікують справедливого ставлення (32%) і підтримки та поваги (31%).

Також українські учні найціннішими рисами вчителя під час війни вважають вміння підтримати (58%) і розуміння життєвих обставин (56%).

"31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки. Саме потреба у психологічній підтримці учнів є одним із ключових закликів України до світової спільноти на цьому саміті", - йдеться у повідомленні Міносвіти.

Щодо навичок, які школа допомагає розвинути, 40% школярів назвали креативне мислення, 38% — уважність та відповідальність, 32% — здатність працювати у команді та емоційну стабільність, 31% — мотивацію і самосвідомість.

Крім того, серед українських підлітків 79% опитаних вважають, що школа має бути осередком національно-патріотичного виховання, а 44% — беруть участь у волонтерських та суспільно корисних проєктах.

Серед іншого, на запитання, що може сприяти формуванню культури миру, найпоширеніші відповіді учнів: розвиток емпатії, толерантності та поваги до різних думок (37%), навчання мирного розвʼязання конфліктів (37%) і прав людини (34%).

Дослідження розробив та виконав Центр соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння Організації економічного співробітництва та розвитку OECD, глобального фонду "Освіта не може чекати" (Education Cannot Wait) та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Київської школи економіки (KSE).

Опитування провели за участю українських і міжнародних партнерів та експертів у 14 країнах: Австрії, Великій Британії, Данії, Естонії, Литві, Мексиці, ОАЕ, ПАР, США, Туреччині, Україні, Фінляндії, Чехії та Японії. Дослідження охопило три цільові аудиторії — учителі, учні та батьки. В опитуванні взяли участь приблизно 200 школярів 15–17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній з країн.

Теги: #тривога #навчання #підлітки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 10.09.2025
Держава компенсує навчання дітям захисників за попередній навчальний рік - Міносвіти

Держава компенсує навчання дітям захисників за попередній навчальний рік - Міносвіти

03:28 10.09.2025
Авіаційні ресурси повідомляють про закриття двох аеропортів і активність польських ВПС на сході Польщі

Авіаційні ресурси повідомляють про закриття двох аеропортів і активність польських ВПС на сході Польщі

14:05 08.09.2025
Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

11:25 01.09.2025
У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

20:10 31.08.2025
Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

15:28 30.08.2025
Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

17:05 29.08.2025
Київська ТПП запускає освітню програму з електронної комерції для бізнесу

Київська ТПП запускає освітню програму з електронної комерції для бізнесу

13:47 28.08.2025
Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

10:12 28.08.2025
У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

16:17 27.08.2025
ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

ВАЖЛИВЕ

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

ОСТАННЄ

В найближчі дві доби на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів

Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

На Харківщині через удар ворожого FPV-дрона поранено троє поліцейських

Зеленський: Сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на вторгнення дронів у ЄС

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Міжнародна спільнота має посилювати санкційний тиск на РФ, однак Путін виграє час і пристосовується до обмежень, – Шмигаль

Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

Радбез ООН розгляне порушення повітряного простору Польщі

Країни Люблінського трикутника закликали до скоординованої відповіді на вторгнення дронів РФ у Польщу

Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА