Третина українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує психологічної підтримки - опитування

31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки, йдеться у міжнародному дослідженні "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу країни та культури миру", яке презентовано на Саміті перших леді та джентльменів на тему "Освіта, що моделює світ".

Що стосується відповідей українських учнів, яке опублікувало Міністерство освіти і науки, то згідно з результатами дослідження, від учителя діти найбільше очікують справедливого ставлення (32%) і підтримки та поваги (31%).

Також українські учні найціннішими рисами вчителя під час війни вважають вміння підтримати (58%) і розуміння життєвих обставин (56%).

"31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки. Саме потреба у психологічній підтримці учнів є одним із ключових закликів України до світової спільноти на цьому саміті", - йдеться у повідомленні Міносвіти.

Щодо навичок, які школа допомагає розвинути, 40% школярів назвали креативне мислення, 38% — уважність та відповідальність, 32% — здатність працювати у команді та емоційну стабільність, 31% — мотивацію і самосвідомість.

Крім того, серед українських підлітків 79% опитаних вважають, що школа має бути осередком національно-патріотичного виховання, а 44% — беруть участь у волонтерських та суспільно корисних проєктах.

Серед іншого, на запитання, що може сприяти формуванню культури миру, найпоширеніші відповіді учнів: розвиток емпатії, толерантності та поваги до різних думок (37%), навчання мирного розвʼязання конфліктів (37%) і прав людини (34%).

Дослідження розробив та виконав Центр соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння Організації економічного співробітництва та розвитку OECD, глобального фонду "Освіта не може чекати" (Education Cannot Wait) та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Київської школи економіки (KSE).

Опитування провели за участю українських і міжнародних партнерів та експертів у 14 країнах: Австрії, Великій Британії, Данії, Естонії, Литві, Мексиці, ОАЕ, ПАР, США, Туреччині, Україні, Фінляндії, Чехії та Японії. Дослідження охопило три цільові аудиторії — учителі, учні та батьки. В опитуванні взяли участь приблизно 200 школярів 15–17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній з країн.