Інтерфакс-Україна
Події
13:46 31.05.2025

Окупаційна влада залучає проукраїнських підлітків до примусової праці – ЦПД

1 хв читати
Окупаційна влада залучає проукраїнських підлітків до примусової праці – ЦПД

Окупаційна влада повідомила про проведення в тимчасово окупованому Донецьку "стратегічної сесії" проєкту "Старший брат" щодо "роботи з важкими підлітками", повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Під час заходу йшлося зокрема про "трудотерапію", яка насправді є залученням до примусової праці "на благо батьківщини" чи "для фронту". У такий спосіб окупанти намагаються сформувати у молоді сприйняття експлуатації всупереч усім принципам міжнародного права як нібито норми та частини "патріотичного обов’язку", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що "важкими підлітками" окупанти вважають насамперед проукраїнськи налаштовану молодь, яку намагаються репресувати, психологічно зламати, придушити її здатність до опору, направивши на "профілактичні заходи" або на "перевиховання" до мілітарних організацій.

"Кремль активно використовує подібні "проєкти" на тимчасово окупованих територіях України у рамках стратегії з позбавлення українських дітей національної ідентичності та "перепрошивання" їхньої свідомості російськими наративами, інтеграції в російський культурно-ціннісний простір, культивування ненависті до України і формування мобілізаційного резерву для майбутніх війн", - наголосили в ЦПД.

Теги: #окуповані_території #цпд #праця #підлітки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 30.05.2025
РФ, незважаючи на санкції, зберігає можливості виготовляти балістичні ракети – ЦПД

РФ, незважаючи на санкції, зберігає можливості виготовляти балістичні ракети – ЦПД

10:53 29.05.2025
ЦПД про "підготовку Волині до приєднання до Польщі": це фейк РФ задля дестабілізації регіону

ЦПД про "підготовку Волині до приєднання до Польщі": це фейк РФ задля дестабілізації регіону

05:31 28.05.2025
У ЦПД спростували фейк росіян щодо нібито атаки ЗСУ на гелікоптер Путіна

У ЦПД спростували фейк росіян щодо нібито атаки ЗСУ на гелікоптер Путіна

19:59 27.05.2025
Окупанти не здатні зайти вглиб Сумської та Харківської областей, але ведуть пропаганду щодо ситуації в прикордонні

Окупанти не здатні зайти вглиб Сумської та Харківської областей, але ведуть пропаганду щодо ситуації в прикордонні

19:31 22.05.2025
Фундація Олени Зеленської представила результати всеукраїнського дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні"

Фундація Олени Зеленської представила результати всеукраїнського дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні"

10:28 22.05.2025
Кабмін дозволив переселенцям і українцям на окупованих територіях отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку

Кабмін дозволив переселенцям і українцям на окупованих територіях отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку

20:43 29.04.2025
У Львові два підлітки загинули внаслідок падіння з балкону багатоповерхівки – поліція

У Львові два підлітки загинули внаслідок падіння з балкону багатоповерхівки – поліція

17:09 03.04.2025
Зеленський допускає, що повернення деяких територій можливе дипломатичним шляхом

Зеленський допускає, що повернення деяких територій можливе дипломатичним шляхом

12:44 22.03.2025
РФ визнає окуповані та неокуповані частини України своїми незаконно і помилково, нагадують у британській розвідці

РФ визнає окуповані та неокуповані частини України своїми незаконно і помилково, нагадують у британській розвідці

12:26 19.03.2025
Україна не піде на визнання окупованих територій російськими - Зеленський

Україна не піде на визнання окупованих територій російськими - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Росіяни завдали ударів по шляхопроводу Покровська, є жертви

Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

На фронті за добу сталося 191 боєзіткнення, найбільше на покровському і курському напрямку

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Зеленський про зустріч з сенаторами США: Ми однаково розуміємо, що РФ намагається зробити з дипломатії посміховисько, потрібен додатковий тиск

ОСТАННЄ

Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні

Внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова постраждали три мирних жителі

Видавництво КСД знищить наклад книги Софі Ларк і розторгне договір на всі 6 книг серії через романтизацію РФ

У найближчі дві доби на заході та півдні України короткочасні дощі

УКК присоединился к акциям Всемирного дня без табака

УЧХ доєдналася до акцій Всесвітнього дня без тютюну

На Сумщині ліквідують наслідки російських ударів, рятувальники гасять пожежі

В Пологівському районі в результаті авіаудару загинула 9-річна дівчинка

На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів

Росіяни завдали ударів по шляхопроводу Покровська, є жертви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА