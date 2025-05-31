Окупаційна влада залучає проукраїнських підлітків до примусової праці – ЦПД

Окупаційна влада повідомила про проведення в тимчасово окупованому Донецьку "стратегічної сесії" проєкту "Старший брат" щодо "роботи з важкими підлітками", повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Під час заходу йшлося зокрема про "трудотерапію", яка насправді є залученням до примусової праці "на благо батьківщини" чи "для фронту". У такий спосіб окупанти намагаються сформувати у молоді сприйняття експлуатації всупереч усім принципам міжнародного права як нібито норми та частини "патріотичного обов’язку", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що "важкими підлітками" окупанти вважають насамперед проукраїнськи налаштовану молодь, яку намагаються репресувати, психологічно зламати, придушити її здатність до опору, направивши на "профілактичні заходи" або на "перевиховання" до мілітарних організацій.

"Кремль активно використовує подібні "проєкти" на тимчасово окупованих територіях України у рамках стратегії з позбавлення українських дітей національної ідентичності та "перепрошивання" їхньої свідомості російськими наративами, інтеграції в російський культурно-ціннісний простір, культивування ненависті до України і формування мобілізаційного резерву для майбутніх війн", - наголосили в ЦПД.