Інтерфакс-Україна
Події
14:29 18.07.2025

Ще одну групу підлітків вдалося повернули на підконтрольну уряду територію України

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Ще одну групу підлітків вдалося повернули на підконтрольну уряду територію України

Ще одну групу дітей вдалося повернули на підконтрольну уряду територію України, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій. Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил - їх переслідували, обшукували, допитували, катували", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Як розповів Єрмак, один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі. "Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову. Зараз усі ці діти у безпеці", - зазначив Єрмак.

Єрмак також висловив вдячність команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу у порятунку дітей.

Теги: #повернення #підлітки #bring_kids_back_ua

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