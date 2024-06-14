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12:53 14.06.2024

СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради, який працював на ФСБ РФ

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СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради, який працював на ФСБ РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ РФ.

"За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ", - повідомляє СБУ в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, також фігурант намагався встановити адреси виробництва українських безпілотників. Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів.

Служба безпеки затримала зловмисника на гарячому, коли він просто з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

У СБУ уточнюють, що фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання в московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення кадровий співробітник ФСБ залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою.

Теги: #хмельницька_область #агент_рф

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