На Київщині третю добу триває гасіння пожежі на промисловому об'єкті після ворожої атаки

Фото: ДСНС Київщини

У Київській області вже третю добу триває гасіння пожежі, що виникла на одному з промислових підприємств унаслідок ворожої атаки, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На Київщині продовжується ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії. На місці працює 221 чоловік особового складу, 76 одиниць техніки та п'ять пожежних потягів", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що через ворожу атаку ракетами і БПЛА в ніч на 12 червня в Київській області сталася пожежа на промисловому об'єкті.