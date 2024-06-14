Події

12:36 14.06.2024

Унаслідок нічної атаки на Хмельниччині виникла пожежа на об'єкті інфраструктури - ОВА

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У ніч на п'ятницю ППО знищила на Хмельниччині 11 повітряних цілей, водночас унаслідок атаки триває пожежа на інфраструктурному об'єкті, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні протягом ночі ворог знову завдав масованого комбінованого удару по Україні. В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Водночас унаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури. Звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило", - написав він у фейсбуці.

Теги: #хмельницька_область #ппо

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