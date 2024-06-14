Події

11:36 14.06.2024

Від початку доби на фронті вже відбулося 41 бойове зіткнення, напружена ситуація на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Від початку доби на фронті вже відбулося 41 бойове зіткнення, напружена ситуація на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Станом на 10:00 п'ятниці на фронті вже відбулося 41 бойове зіткнення, окупанти завдали шести авіаударів, на курахівському напрямку ситуація напружена, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулося 41 бойове зіткнення. Загарбники здійснили шість авіаційних ударів десятьма керованими авіабомбами, задіяли 33 дрони-камікадзе і здійснили понад 580 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - ідеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці.

На харківському напрямку наразі триває ворожа атака в районі Вовчанська.

На куп'янському напрямку українські захисники відбивають дві атаки окупантів у районах Петропавлівки та Піщаного.

На лиманському напрямку ЗСУ відбивали три спроби ворога покращити тактичне положення. Сили оборони відбили один штурм біля Невського, тривають два бойові зіткнення в районах Невського та Греківки.

На сіверському напрямку українські військові успішно зупинили спробу противника просунутися вперед у районі Роздолівки.

На покровському напрямку ЗСУ вживають заходів щодо недопущення просування російських військ у глибину української території. У свою чергу ворог продовжує намагатися прорвати оборону в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Новопокровського. Наразі триває сім бойових зіткнень, п'ять атак уже відбито.

На курахівському напрямку ситуація напружена. Противник 11 разів розпочинав штурмові дії. Сили оборони відбили дві атаки поблизу Парасковіївки, ще дев'ять бойових зіткнень тривають у районах Красногорівки та Парасковіївки.

На времівському напрямку окупанти активізувалися в районі Урожайного, там триває бій. Ворог отримує жорстку відсіч, водночас його спроба штурмувати українські позиції біля Водяного зазнала невдачі.

На оріхівському напрямку ворог здійснив п'ять штурмів у районі Малої Токмачки, ЗСУ відбили всі атаки.

На придніпровському напрямку Сили оборони зупинили один штурм окупантів на лівобережжі Дніпра.

Теги: #фронт #ситуація

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