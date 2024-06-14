ЗСУ просунулися на Харківщині - ISW

Збройні сили України відновили втрачені раніше позиції на півночі Харківської області, здійснюють контратакувальні дії в районі Глибокого, водночас поблизу Сіверська та Авдіївки в Донецькій області фіксують просування російських окупантів, ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили нещодавно повернули втрачені позиції на північ від Харкова на тлі тривалих російських наступальних операцій на півночі Харківської області 13 червня. На геолокованих кадрах, оприлюднених 13 червня, видно, як українські сили здійснюють контратаку і захоплюють позиції вздовж вітрозахисної смуги на південний схід від Глибокого (на північ від Харкова)", - йдеться у звіті ISW, оприлюдненому на сайті.

Водночас фіксується просування російських окупантів поблизу Сіверська та Авдіївки в Донецькій області. "Російські війська нещодавно просунулися на південь від Сіверська. На геолокованих кадрах, оприлюднених 13 червня, видно, що російські війська просунулися до східної околиці Роздолівки (на південь від Сіверська)", - йдеться у звіті.

Зазначено також, що війська РФ ввели резерви на "північній осі" Харківської області, хоча розмір цих резервних формувань залишається незрозумілим.