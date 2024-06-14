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08:32 14.06.2024

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів загинув один мешканець, є руйнування

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У Херсонській області за добу в результаті обстрілів загинув один мешканець, є руйнування

У Херсонській області за минулу добу в результаті обстрілів загинув один житель, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Першотравневе, Кізомис, Олександрівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Миколаївка, Вірівка, Осокорівка, Червоний Яр, Ольгівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію одна людина загинула", - уточнив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в заклад культури та приватний автомобіль.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили один "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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