У Херсонській області за добу в результаті обстрілів загинув один мешканець, є руйнування

У Херсонській області за минулу добу в результаті обстрілів загинув один житель, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Першотравневе, Кізомис, Олександрівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Миколаївка, Вірівка, Осокорівка, Червоний Яр, Ольгівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію одна людина загинула", - уточнив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в заклад культури та приватний автомобіль.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили один "Shahed-131/136".