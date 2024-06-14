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08:00 14.06.2024

Силами ППО вночі збито 7 із 14 ракет і 17 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

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Силами ППО вночі збито 7 із 14 ракет і 17 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами протиповітряної оборони вночі збито 7 із 14 ракет і 17 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що "в ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів і ударні БПЛА типу "Shahed".

"Загалом ворог застосував 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет повітряного, наземного базування та 17 ударних БПЛА, а саме: 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС (район пусків Саратовська обл. - рф.); 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски з Криму і Краснодарського краю - рф); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (з повітряного простору Тамбовської обл. - рф.); 17 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Єйськ - рф)", - ідеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555; 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

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