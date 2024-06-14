Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку 10-ти нових двосторонніх угод про співпрацю з державами-партнерами у сфері безпеки.

"Загалом уже 17 угод підписано, ще 10 ми готуємо до підписання", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також зазначив, що подібні угоди підписані вже з кожною з країн "Великої сімки" (G7).

Як повідомлялося, 13 червня президент України Володимир Зеленський у межах візиту на саміт G7 в Італію підписав безпекові угоди з лідерами США та Японії.