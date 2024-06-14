Зеленський із президентом Швейцарії погодили деталі підсумкового комюніке Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Швейцарії Віолою Амхерд.

"Обговорили останні приготування до інавгураційного Саміту миру, погодили деталі підсумкового комюніке, скоординували кроки для розширення підтримки Саміту серед країн Глобального Півдня", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Президент наголосив: "Післязавтра ми зробимо перший крок до справедливого миру в Україні".

"Я вдячний усім країнам, які зроблять його разом із нами. А також пані Президенту Швейцарії за її лідерство та всю інтенсивну роботу для того, щоб цей Саміт став можливим", - додав Зеленський.