На фронті відбулося 87 боїв, на Краматорському напрямку окупанти намагалися прорвати рубежі, але були відбиті - Генштаб

Наразі відбулося 87 бойових зіткнень, на Краматорському напрямку окупанти намагалися прорвати рубежі, але їх було відбито, ситуація напружена, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 четверга, 13 червня.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Глибокого, Тихого і Вовчанська. Три штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Триває бій у районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Греківки та Невського. Усі атаки відбиті українськими захисниками. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Штурмові дії в районі Верхньокам'янського завершилися для ворога невдачею.

"Одинадцять разів агресор атакував підрозділи Сил оборони на Краматорському напрямку в районах Іванівки, Калинівки, Андріївки та Часового Яру. Усі спроби російських окупантів прорвати наші рубежі були відбиті. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога в глибину нашої території", - зазначається у зведенні.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку, підкреслюють у Генштабі. Від початку доби російські загарбники 32 рази намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Калинового, Межового, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

"24 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на вказаному напрямку. Попередні втрати агресора становили 291 окупанта вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобіль", - ідеться у зведенні.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою, інформує Генштаб. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 16 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Триває бій у районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три штурмові дії в районі населеного пункту Мала Токмачка. Українські захисники докладають зусиль для стримування просування окупаційних військ.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п'ять атак ворога в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.