Арахамія: Американсько-українська безпекова угода - крок до перемоги України

Американсько-українська угода у сфері безпеки є кроком до перемоги України, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Україна виходить на рівень справжнього союзництва зі США. Угода з безпеки - безперечно, найсильніший документ, який наша країна будь-коли підписувала з Америкою... Це ще один великий крок до нашої перемоги", - написав Арахамія в четвер у Телеграмі.

Він наголосив, що підписання угоди - "це історичний момент у двосторонніх відносинах і величезне досягнення президента Зеленського, всієї команди і кожного українця, який показав світові нашу силу".