Байден: Узгодження плану з розблокування доходів від заморожених активів РФ - нагадування Путіну, що ми не відступаємо

"Велика сімка" погодила план розблокування доходів від заморожених фондів РФ і передачі цих коштів Україні, що є нагадуванням для Володимира Путіна, що підтримка України з боку міжнародних партнерів не слабшає.

"Велика сімка" досягла значного прогресу в питанні заморожених активів РФ у Європі та інших частинах світу за межами РФ.... Мені надзвичайно приємно поділитися, що цього тижня велика сімка узгодила план розблокування доходів від заморожених фондів і передачу на благо України", - сказав Байден на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в четвер після підписання на саміті G7 в Італії двосторонньої угоди про безпеку.

Президент США наголосив: "Це ще одне нагадування Путіну: ми не тільки не відступаємо, ми стоїмо разом проти цієї незаконної агресії".