Зеленський обговорив із Кісідою посилення санкційного тиску на РФ і використання японських технологій для відновлення України

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Великої сімки" (G7) провів зустріч із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, під час якої подякував йому за підписання двосторонньої безпекової угоди, яка передбачає виділення Україні 4,5 млрд доларів у поточному році.

"Японія є очевидним лідером в Азії у захисті міжнародного права та людського життя. Від перших днів цього злочинного російського вторгнення Японія з нами, і це додає всім нам сили й можливостей", - наводить слова Зеленського його пресслужба.

Президент України відзначив активну позицію Японії в посиленні санкційного тиску на Росію та наголосив на необхідності зміцнення зусиль, щоб РФ не могла обходити санкції.

Глава Української держави акцентував, що для України дуже важливими є залучення високотехнологічної Японії до відновлення України після російських бомбардувань, підтримка в галузі енергетики та надання децентралізованих джерел електроенергії.

Зеленський також висловив подяку Кісіді за особисту присутність на Глобальному саміті миру, високо оцінив зусилля Японії із залучення країн Азійсько-Тихоокеанського регіону до участі в Саміті, а також за готовність Японії провести наступного року чергову Міжнародну конференцію донорів з гуманітарного розмінування України.