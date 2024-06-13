Події

20:23 13.06.2024

Зеленський обговорив із Кісідою посилення санкційного тиску на РФ і використання японських технологій для відновлення України

1 хв читати
Зеленський обговорив із Кісідою посилення санкційного тиску на РФ і використання японських технологій для відновлення України

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Великої сімки" (G7) провів зустріч із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, під час якої подякував йому за підписання двосторонньої безпекової угоди, яка передбачає виділення Україні 4,5 млрд доларів у поточному році.

"Японія є очевидним лідером в Азії у захисті міжнародного права та людського життя. Від перших днів цього злочинного російського вторгнення Японія з нами, і це додає всім нам сили й можливостей", - наводить слова Зеленського його пресслужба.

Президент України відзначив активну позицію Японії в посиленні санкційного тиску на Росію та наголосив на необхідності зміцнення зусиль, щоб РФ не могла обходити санкції.

Глава Української держави акцентував, що для України дуже важливими є залучення високотехнологічної Японії до відновлення України після російських бомбардувань, підтримка в галузі енергетики та надання децентралізованих джерел електроенергії.

Зеленський також висловив подяку Кісіді за особисту присутність на Глобальному саміті миру, високо оцінив зусилля Японії із залучення країн Азійсько-Тихоокеанського регіону до участі в Саміті, а також за готовність Японії провести наступного року чергову Міжнародну конференцію донорів з гуманітарного розмінування України.

Теги: #японія #зустріч #премєр #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 13.06.2024
Зеленський закликав країни G7 підготувати до саміту НАТО план відновлення України за зразком "плану Маршалла"

Зеленський закликав країни G7 підготувати до саміту НАТО план відновлення України за зразком "плану Маршалла"

19:10 13.06.2024
Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

19:09 13.06.2024
Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

18:28 13.06.2024
Зеленський і Кісіда підписали угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії

Зеленський і Кісіда підписали угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії

16:31 12.06.2024
"Укрфінжитло" та Японія співпрацюватимуть для розвитку доступного житла в Україні

"Укрфінжитло" та Японія співпрацюватимуть для розвитку доступного житла в Україні

12:43 12.06.2024
Посли G7 зустрілися зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій

Посли G7 зустрілися зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій

00:17 11.06.2024
Зеленський прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів із Шольцом

Зеленський прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів із Шольцом

23:35 10.06.2024
Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю напередодні URC2024

Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю напередодні URC2024

22:12 10.06.2024
Зняття обмежень на використання західної зброї вкрай важливе для України - Стефанчук

Зняття обмежень на використання західної зброї вкрай важливе для України - Стефанчук

01:10 10.06.2024
Головуючий у ЄС бельгійський прем'єр заявив про відставку

Головуючий у ЄС бельгійський прем'єр заявив про відставку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібні нові ЗРК Patriot і якнайшвидший перехід на літаки F-16 - Зеленський на G7

Зеленський обговорив із прем'єркою Італії ППО для України, а також проєкти з відновлення Одеси та області

Зеленський і Кісіда підписали угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії

В Італії відбувається зустріч лідерів G7 за участю Зеленського

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 71, покровський напрямок залишається найгарячішим - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Рада ЄС вітає рішення продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2026 року

Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі зросла до 77, на курахівському напрямку знешкоджено 71 окупанта

Канада ввела нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб

Україна отримає 152-мм снаряди на суму понад 350 мільйонів євро через IFU

В Афінах через спеку закрили для відвідувань акрополь

Україні потрібні нові ЗРК Patriot і якнайшвидший перехід на літаки F-16 - Зеленський на G7

"Укренерго" анонсувала обмеження е/е в останній робочий день тижня з 18:00 до 22:00

Зеленський обговорив із прем'єркою Італії ППО для України, а також проєкти з відновлення Одеси та області

Екснардепу Корнацькому повідомлено про підозру в незаконній компенсації майже 1 млн грн за житло

В Італії відбувається зустріч лідерів G7 за участю Зеленського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА