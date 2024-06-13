Україна отримає 152-мм снаряди на суму понад 350 мільйонів євро через IFU

Міжнародний фонд для України (IFU) надасть новий пакет військової допомоги на суму понад €350 мільйонів.

Як повідомляють на сайті Міноборони Нідерландів, підтримку спрямовано на постачання в Україну 152-мм артилерійських снарядів.

"З міркувань безпеки Міноборони не надає інформацію про точну кількість 152-мм снарядів і терміни постачання боєприпасів. Це одне з найбільших замовлень IFU від міжнародної збройової промисловості", - йдеться в повідомленні.

IFU був заснований дев'ятьма країнами: Великою Британією, Нідерландами, Австралією, Данією, Ісландією, Литвою, Новою Зеландією, Норвегією та Швецією.

Зі свого боку Міноборони України в соцмережі Х подякувало партнерам за підтримку, назвавши це рішення важливим внеском у зміцнення обороноздатності України.