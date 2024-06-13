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19:20 13.06.2024

Зеленський закликав країни G7 підготувати до саміту НАТО план відновлення України за зразком "плану Маршалла"

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Зеленський закликав країни G7 підготувати до саміту НАТО план відновлення України за зразком "плану Маршалла"

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени "Великої сімки" (G7) скласти план відновлення України, схожий на "план Маршалла" після Другої світової війни, який відповідає сучасним потребам, і ухвалити його під час саміту НАТО, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні, повідомляють на сайті глави держави.

"Нам потрібен чіткий план відновлення України. Схожий із тим, як був "план Маршалла" для Європи після війни. Звісно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само, як і про оборону", - сказав Зеленський, виступаючи на саміті G7 в Італії в четвер.

За його словами, деталі такої угоди можуть бути опрацьовані представниками України та країн G7 "так само, як вони опрацювали декларації безпеки". "Це може бути ідеальним рішенням із точки зору своєчасності та символізму – підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту", - додав Зеленський.

Теги: #план #g7 #відновлення #президент

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