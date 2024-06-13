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17:14 13.06.2024

Глава Пентагону: Змін щодо покриття Польщі Patriot не буде

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Глава Пентагону: Змін щодо покриття Польщі Patriot не буде

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ після засідання Контактної групи з оборони України спростував інформацію в ЗМІ щодо зміни в покритті Patriot Польщі.

"Протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом, і ми працюємо над цим щодня. Я бачив інформацію в пресі. Але я хочу сказати, що жодних змін у нашому покритті Patriot у Польщі не буде. Я знаю, що це було одним з елементів статті, але жодних змін у покритті Patriot там не буде", - сказав він на пресконференції за результатами 23 засідання у форматі "Рамштайн".

За словами Остіна, США зроблять усе можливе, щоб Україна отримала "те, що їй потрібно", і закликатиме інші країни.

"Ми працюватимемо з іншими, щоб Україна отримала те, що їй потрібно, так швидко, як тільки зможемо", - додав глава Пентагону.

Раніше видання The New York Times із посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента Байдена і військових писало, що США передадуть Україні ще одну систему Patriot. За даними газети, нова система Patriot надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повернуться до Сполучених Штатів, повідомили чиновники. 

Теги: #польща #patriot

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