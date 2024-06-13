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17:10 13.06.2024

ДБР викрило столичного прокурора на привласненні 4,2 млн грн, які були речовими доказами

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ДБР викрило столичного прокурора на привласненні 4,2 млн грн, які були речовими доказами

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру прокурору однієї з районних окружних прокуратур Києва, який привласнив 4 млн 242 тис. грн у різній валюті, вилучені під час слідчих дій.

"У серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті. Однак замість передачі грошей на належне збереження, прокурор забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, зазначеною як фактичне місце проживання", - повідомляється на сайті ДБР у четвер.

Фігуранта підозрюють у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому обрано запобіжний захід у формі особистого зобов'язання.

Теги: #докази #кошти #прокурор #привласнення

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