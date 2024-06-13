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11:10 13.06.2024

Байден і Зеленський підпишуть 10-річну безпекову угоду США та України на саміті G7 - Салліван

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Байден і Зеленський підпишуть 10-річну безпекову угоду США та України на саміті G7 - Салліван

Президент США Джозеф Байден і президент України Володимир Зеленський планують у четвер підписати 10-річну безпекову угоду, яка зобов'яже Вашингтон надати Києву широкий спектр військової допомоги в спробі підтримати боротьбу України з Росією, заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван, передає The Washington Post.

"Угода спрямована на те, щоб зобов'язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на листопадових виборах, заявили офіційні особи. Це стане основою для довгострокових зусиль Сполучених Штатів з надання допомоги в розвитку Збройних сил України, які впровадили новаторські методи боротьби з дронами й інші передові методи боротьби з Росією, але водночас запекло відстають в озброєнні й потребують сучасних засобів озброєння", - йдеться в повідомленні.

Офіційні особи заявили, що вони сподіваються, що угода подолає політичні розбіжності всередині США, але визнали, що Трамп або будь-який майбутній президент може вийти з юридично обов'язкової виконавчої угоди, оскільки вона не є договором і не буде ратифікована Конгресом. Він також не бере на себе жодних нових зобов'язань щодо перспектив вступу України до оборонного альянсу НАТО, які залишаються віддаленими.

"Ми хочемо продемонструвати, що США підтримують народ України, що ми підтримуємо його і надалі допомагатимемо задовольняти його потреби в безпеці не лише завтра, а й у майбутньому", - заявив Салліван репортерам на Air Force One під час польоту президента на саміт лідерів "Великої сімки" в південному італійському регіоні Апулія.

Вашингтон зміцнюватиме "надійний потенціал оборони і стримування України", заявив Салліван.

"Якщо Володимир Путін думає, що зможе пережити коаліцію, яка підтримує Україну, він помиляється", - наголосив він.

Зазначено, що угоди було досягнуто після кількох місяців переговорів, які розпочалися в серпні 2023 року, через місяць після саміту НАТО, на якому адміністрація Байдена була однією з тих, хто не хотів пропонувати Україні швидкий шлях до членства в Альянсі. Замість цього офіційні особи запропонували низку двосторонніх угод про безпеку як спосіб створення іншої форми організованої обов'язкової довгострокової підтримки Києва.

Пакт не зобов'язує Вашингтон надавати війська для захисту України в разі нападу, на відміну від обіцянок НАТО про взаємну оборону "всі за одного, один за всіх", заявив представник адміністрації, виступаючи на умовах анонімності. Також не зазначена сума в доларах, пов'язана з підтримкою, яку Вашингтон надасть Україні.

Але він зобов'язує США провести консультації на високому рівні з Києвом протягом 24 годин, якщо Україна знову зазнає нападу в майбутньому, і обіцяє, що президент США працюватиме з Конгресом над виконанням безпекових угод, сказав чиновник.

США також продовжать навчати українську армію, поглиблювати співпрацю у сфері оборонної промисловості та ділитися більшим обсягом розвідувальної інформації, ніж зараз. І намагатимуться допомогти Україні створити довгострокову силу стримування в різних сферах, включно з повітрям, морем і кіберпростором, кажуть люди, знайомі з угодою.

"Йдеться про переміщення циклу планування від ведення лише нинішньої війни до мислення в набагато ширшій перспективі про стримування та оборону", - сказав Ерік Сіарамелла, колишній чиновник Білого дому, який нині є науковим співробітником Фонду Карнегі за міжнародний мир.

"Це не кінець історії. З часом знайдуться способи зміцнити ці угоди, включно з координацією із союзниками", - додав він.

Теги: #байден #безпека #угода #зеленський

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