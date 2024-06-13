Окупанти за день 14 разів обстріляли шість громад Сумської області
Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли 6 прикордонних громад Сумської області, повідомила ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади", - ідеться в повідомленні.
По Новослобідській ворог бив із артилерії (10 вибухів).
На територію Хотінської росіяни скинули 4 міни.
По Великописарівській відбулися влучання ворожого FPV дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів).
У Білопільській зафіксовано влучання ворожого FPV дрона (1 вибух).
У Краснопільській здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи).
По Есманьській ворог гатив із мінометів (12 вибухів) і здійснив атаку FPV дрона (1 вибух).