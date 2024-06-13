Події

07:28 13.06.2024

Окупанти за день 14 разів обстріляли шість громад Сумської області

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Окупанти за день 14 разів обстріляли шість громад Сумської області

Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли 6 прикордонних громад Сумської області, повідомила ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади", - ідеться в повідомленні.

По Новослобідській ворог бив із артилерії (10 вибухів).

На територію Хотінської росіяни скинули 4 міни.

По Великописарівській відбулися влучання ворожого FPV дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів).

У Білопільській зафіксовано влучання ворожого FPV дрона (1 вибух).

У Краснопільській здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи).

По Есманьській ворог гатив із мінометів (12 вибухів) і здійснив атаку FPV дрона (1 вибух).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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