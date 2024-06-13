РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря, повідомляють Військово-Морські сили.

Так, станом на 06:30 четверга в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Тим часом в Азовському морі перебуває 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

Також два ракетоносії з трьох ворожих суден перебувають у Середземному морі. Їхній загальний залп ракет - до 12 ракет.

"За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 12 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор", - зазначили у ВМС.