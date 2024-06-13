Події

06:40 13.06.2024

13 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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13 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 841 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 841 RUSSIAN AGRESSION

13 червня у світі відзначають День сонечок, День швейної машинки, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Міжнародний день метання сокири, Всесвітній день софтболу, Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій.

В Україні - День визволення Маріуполя від російських окупантів.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Акилини.

Католицька церква - День святого Антонія.

День визволення Маріуполя від російських окупантів

13 червня кожного року Україна відзначає важливу подію - День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році.

Саме цього дня 2014 року українська армія здійснила  військову операцію, в результаті якої російські окупанти втратили контроль над містом Маріуполь.

День сонечок

13 червня відзначається свято, присвячене представнику світу комах, родини жуків, а саме - День сонечок.

Сонечко в багатьох культурах світу вважалося і вважається символом удачі. Десь його вважають комахою, яка є посланцем Небес, що здійснює зв'язок світу з Богом. Десь вірили в те, що Божа корівка пов'язує світ живих людей із загробним світом. У низці культур вбивство цієї комахи було заборонено.

Божа корівка є комахою переважно корисною, оскільки є ентомофагом (хижаком, який з’їдає інших комах), знищує шкідників сільськогосподарських культур. Таку ж активність щодо них проявляють і личинки сонечка. Саме хижі види цього жука використовуються цілеспрямовано в низці країн у сільському господарстві для боротьби з певними видами шкідників.

Рослинні види Сонечок, тим не менш, у низці регіонів самі належать до шкідників, завдають шкоди посадкам картоплі, кукурудзи, баштанних культур, цукрових буряків.

Ентомологи виділяють кілька сотень родів і кілька тисяч видів Сонечок. Яскраве забарвлення: помаранчеве, червоне, жовте, чорне з цятками на надкрилах є попередженням для потенційних ворогів про те, що комаха для них небезпечна. Поширені сонечка практично у всіх широтах, за винятком Антарктиди і зони вічної мерзлоти.

День швейної машинки

Перші швейні машинки з'явилися у вигляді ідей у 15 столітті. І належать вони Леонардо да Вінчі. Хоча є твердження, що століттям раніше в Голландії невідомим винахідником, було зроблено пристосування, які спрощувало виробництво вітрил.

У 1755 році Карл Вейзенталь запатентував конструкцію швейної машинки, яка повторила принцип роботи ручного шиття, тобто копіювала ручні стібки. В Англії винахідник Томас Сейнт отримав 13 червня 1790 року патент на конструкцію першої швейної машинки, яка, однак, не набула поширення, а призначалася для зшивання шкіри та парусини. Ця дата і стала підставою для святкування.

Але "брендом" у цій сфері стала компанія, заснована іншим винахідником - Ісааком Меррітом Зінгером 1851 року. І ті нововведення, які вдалося внести в її конструкцію цьому винахіднику, дають змогу назвати його дітище новим винаходом.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

13 червня у світі відзначають Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, встановлений резолюцією Генасамблеї ООН від 18 грудня 2014 року. З 2015 року його вирішено відзначати щорічно.

Альбінізм є рідкісною, незаразною, генетично успадкованою відмінністю, присутньою при народженні. У разі альбінізму майже всіх типів для його передачі носіями такого гена мають бути обоє батьків, навіть якщо вони самі на альбінізм не страждають. Такий стан трапляється в осіб обох статей незалежно від етнічної приналежності та в усіх країнах світу.

Хоча ступінь поширення альбінізму варіюється, за оцінками, у Північній Америці та Європі ту чи іншу форму альбінізму має кожен із 20 000 осіб. Набагато більше цей стан поширений у країнах Африки на південь від Сахари - 1 з 5 000 осіб.

Альбінізм обертається нестачею пігменту (меланіну) у волоссі, шкірі та очах, що спричиняє вразливість до сонячних променів і яскравого світла. У результаті майже всі люди, які страждають на альбінізм, мають порушення зору і тяжіють до розвитку раку шкіри. У деяких країнах більшість осіб, які страждають на альбінізм, помирають від раку шкіри у віці 30-40 років. Крім того, альбінізм часто є причиною порушень зору різного ступеня тяжкості. Відсутність меланіну, який є центральним фактором альбінізму, не піддається лікуванню.

Ще цього дня:

1971 - Газета "Нью-Йорк Таймс" почала публікацію документів Пентагону про історію втручання США у в'єтнамську війну;

1983 - На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см;

1983 - Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи;

2000 - Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який 1981 року вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II;

2014 - Українські війська звільнили місто Маріуполь від проросійських терористів.

Церковне свято

День пам'яті святої Акилини

Православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Акилини. Дівчина жила в 3 столітті і ще в дитинстві навернулася до віри Христової. Своїх подруг вона також намагалася наставити на шлях істинний, за що була страчена. Мучителі не взяли до уваги навіть вік Акилини: на момент загибелі їй було всього 12 років.

Іменини: Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Анна, Антоніна.

Теги: #церковне_свято #цей_день #13червня #іменини

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