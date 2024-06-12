Події

21:12 12.06.2024

Для понад 300 тис. родин за добу відновили електропостачання після негоди на Київщині

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Для понад 300 тис. родин за добу відновили електропостачання після негоди на Київщині

Енергетики після масштабної негоди в Київській області відновили електропостачання для більш ніж 300 тис. родин, повідомляє пресслужба компанії.

"Енергетики ДТЕК повернули світло для 300 000 родин Київщини після масштабної негоди за останню добу", - ідеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі ввечері в середу.

У ДТЕК зазначили, що внаслідок злив і грози в Київській області виникло падіння дерев і підтоплення ліній електропередач.

У компанії додали також, що відновлювальні роботи триватимуть цілодобово. Тим часом, як зазначають, за прогнозами метеорологів, завтра негода на Київщині не очікується.

 

 

 

Теги: #дтек #електроенергія

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