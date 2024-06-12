Події

20:39 12.06.2024

Окупанти вдарили по Старому Салтову, постраждали три людини

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Окупанти вдарили по Старому Салтову, постраждали три людини

У середу, 12 червня, близько 17:00, ЗС РФ завдали авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району Харківської області.

"Унаслідок ворожого авіаудару по селищу на Харківщині постраждали троє людей... Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік і дві жінки 61 та 59 років. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, окупанти застосували авіаційний боєприпас.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріли

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