Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся з прем'єром: Обговорили двосторонні відносини

Президент України Володимир Зеленський у Саудівській Аравії провів зустріч зі Спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Змістовна та енергійна зустріч із Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Сторони також обговорили підготовку до інавгураційного Глобального саміту миру, очікувані результати та їхню можливу імплементацію, а також "наближення справжнього миру для України".

"Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості посприяти якнайшвидшому відновленню миру", - наголосив Зеленський.