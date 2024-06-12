Початок погодинних відключень е/е в середу переноситься з 15:00 на 17:00 - обленерго

Оператори системи розподілу "Миколаївобленерго" і "Полтаваобленерго" повідомили про перенесення початку застосування графіків погодинних відключень у середу з 15:00 на 17:00.

"Увага! Старт ГПВ переноситься на 17:00!" - написав мережевий оператор Миколаївської області в телеграмі.

За інформацією "Полтаваобленерно" у фейсбуці, таке рішення ухвалила НЕК "Укренерго".

Остання година графіків - без змін.

Як повідомлялося, графіки на середу планувалися з 15:00 до 23:00.