Події

14:23 12.06.2024

Проєкт Українського Червоного Хреста з розширення можливостей працевлаштування реалізується в п'яти областях

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Проєкт Українського Червоного Хреста з розширення можливостей працевлаштування реалізується в п'яти областях

Український Червоний Хрест набирає учасників для пілотного проєкту "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" в п'яти областях.

"Учасниками можуть стати тільки люди, які належать до вразливих категорій населення і мешкають у Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській, Тернопільській і Вінницькій областях", - повідомив Український Червоний Хрест у середу у фейсбуці.

Учасники проєкту можуть обрати лише один з напрямів: пройти безкоштовне навчання або подати заявку на отримання мікрогранту для відкриття бізнесу.

Проєкт "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" реалізується за підтримки Іспанського Червоного Хреста, у Тернопільській і Кіровоградській областях - Швейцарського Червоного Хреста, а в Миколаївській - Данського Червоного Хреста.

 

Теги: #український_червоний_хрест #робота #тчху #працевлаштування

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