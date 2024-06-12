Події

14:20 12.06.2024

У Сокільниках біля Львова обстріляли автомобіль, водія госпіталізовано, стрільця шукають

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У Сокільниках біля Львова обстріляли автомобіль, водія госпіталізовано, стрільця шукають

Водій автомобіля "БМВ" госпіталізований із пораненням після обстрілу невідомим у селі Сокільники Львівського району в середу, повідомляють на сторінці поліції Львівської області у фейсбуці.

"Близько 11:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину, що сталась у селищі Сокільники, Львівського району. На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Попередньо встановлено, що внаслідок події поранений водій автомобіля "БМВ" - він госпіталізований", - ідеться в повідомленні.

Поліцейські вживають заходів щодо затримання зловмисника, який обстріляв автомобіль. "Спеціальна поліцейська операція для встановлення місця перебування та затримання зловмисника триває", - розповіли в поліції.

Ім'я потерпілого не повідомляють. 

Теги: #стрілянина #львівська_область

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