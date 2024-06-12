Події

13:32 12.06.2024

Росіяни, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру - британська розвідка

1 хв читати

Сухопутні війська Росії, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя міста Часового Яру, розташованого приблизно за 8 км на захід від Бахмута на сході України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Вони також, імовірно, взяли під свій контроль Іванівське, село на південний схід від Часового Яру. Повідомляється, що в міських районах тривають запеклі бої, при цьому Збройні сили України протистоять наступу сухопутних військ РФ. Російські війська, найімовірніше, залишаться на східному боці каналу, який проходить через місто, що являє собою перешкоду для їх просування", - зазначено в повідомленні в соцмережі Х у середу.

Досить імовірно, вважають у міністерстві, що сухопутні війська РФ використовують спішену піхоту для зачистки передмість і що рівень втрат серед росіян високий. ЗСУ також повідомляють про артилерійський напад на місто із застосуванням термобаричних боєприпасів.

"Часів Яр, імовірно, представляє цінність для Росії через своє стратегічне положення на плато, а також через його історичне використання як логістичного вузла для ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

Теги: #розвідка #часів_яр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 15.05.2024
Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці - спікер ОСУВ "Хортиця"

Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці - спікер ОСУВ "Хортиця"

11:48 12.05.2024
США запропонували Ізраїлю розвіддані, щоб уникнути вторгнення в Рафах - ЗМІ

США запропонували Ізраїлю розвіддані, щоб уникнути вторгнення в Рафах - ЗМІ

16:06 08.05.2024
У Часовому Яру залишаються 679 осіб - голова Донецької ОВА

У Часовому Яру залишаються 679 осіб - голова Донецької ОВА

18:50 04.05.2024
Ворог стягує додаткові війська в напрямку Часового Яру та Іванівського - ОСУВ "Хортиця"

Ворог стягує додаткові війська в напрямку Часового Яру та Іванівського - ОСУВ "Хортиця"

02:53 03.05.2024
Основний удар Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня - ГУР

Основний удар Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня - ГУР

19:09 29.04.2024
Обстановка в районі Часового Яру складна, але контрольована, російських військ у місті немає - спікер ОСУВ "Хортиця"

Обстановка в районі Часового Яру складна, але контрольована, російських військ у місті немає - спікер ОСУВ "Хортиця"

09:41 26.04.2024
ISW: Є реальна загроза захоплення Часового Яру, хоча армія РФ не може зробити це швидко

ISW: Є реальна загроза захоплення Часового Яру, хоча армія РФ не може зробити це швидко

13:19 21.04.2024
Намагаючись захопити Часів Яр, армія РФ використовує тактику узгодженого повітряного бомбардування, але має дуже повільний прогрес

Намагаючись захопити Часів Яр, армія РФ використовує тактику узгодженого повітряного бомбардування, але має дуже повільний прогрес

11:47 21.04.2024
Часів Яр тримається, ситуація контрольована, противника в місті немає - спікер ОСУВ "Хотиця"

Часів Яр тримається, ситуація контрольована, противника в місті немає - спікер ОСУВ "Хотиця"

14:47 19.04.2024
Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 ОМБр, що обороняє Часів Яр

Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 ОМБр, що обороняє Часів Яр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг

УГОРЩИНА НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ В БУДЬ-ЯКИХ РІШЕННЯХ НАТО ЩОДО УКРАЇНИ, АЛЕ Й НЕ БЛОКУВАТИМЕ ЇХ - СТОЛТЕНБЕРГ

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Сили оборони ліквідували 24 із 24 БПЛА та 5 ракет

ОСТАННЄ

У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

Стефанчук: Україна розраховує на рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт свого озброєння

Кулеба обговорив із віцеканцлером Німеччини подальші кроки щодо допомоги Україні у відновленні пошкодженої енергетичної системи

Глави МЗС України та Азербайджану обговорили подальше двостороннє співробітництво між країнами

На полях Конференції з відновлення України планують укласти 25 угод на EUR100 млн - заступник глави ОП

У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Посли G7 зустрілися зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій

Справу щодо завдання "Укрзалізниці" збитків на понад 206 млн грн скеровано до суду - САП

Унаслідок ворожого обстрілу села Курилівки Харківської області постраждали двоє мирних жителів - обладміністрація

Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА