Росіяни, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру - британська розвідка

Сухопутні війська Росії, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя міста Часового Яру, розташованого приблизно за 8 км на захід від Бахмута на сході України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Вони також, імовірно, взяли під свій контроль Іванівське, село на південний схід від Часового Яру. Повідомляється, що в міських районах тривають запеклі бої, при цьому Збройні сили України протистоять наступу сухопутних військ РФ. Російські війська, найімовірніше, залишаться на східному боці каналу, який проходить через місто, що являє собою перешкоду для їх просування", - зазначено в повідомленні в соцмережі Х у середу.

Досить імовірно, вважають у міністерстві, що сухопутні війська РФ використовують спішену піхоту для зачистки передмість і що рівень втрат серед росіян високий. ЗСУ також повідомляють про артилерійський напад на місто із застосуванням термобаричних боєприпасів.

"Часів Яр, імовірно, представляє цінність для Росії через своє стратегічне положення на плато, а також через його історичне використання як логістичного вузла для ЗСУ", - наголошується в повідомленні.