У ВР зареєстровано законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних, які працюють у сфері автотранспорту

Верховній Раді пропонують бронювати від призову під час мобілізації військовозобов'язаних, які працюють у сфері автомобільного транспорту.

Законопроєкт №11334 про внесення змін до частини першої статті 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних, які працюють у суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Автором законопроєкту є народний депутат Володимир Крейденко (фракція "Слуга народу").

Текст законопроєкту на сайті поки що не оприлюднено.