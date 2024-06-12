Події

12:26 12.06.2024

У ВР зареєстровано законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних, які працюють у сфері автотранспорту

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У ВР зареєстровано законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних, які працюють у сфері автотранспорту

Верховній Раді пропонують бронювати від призову під час мобілізації військовозобов'язаних, які працюють у сфері автомобільного транспорту.

Законопроєкт №11334 про внесення змін до частини першої статті 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних, які працюють у суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Автором законопроєкту є народний депутат Володимир Крейденко (фракція "Слуга народу").

Текст законопроєкту на сайті поки що не оприлюднено.

Теги: #законопроєкт #верховная_рада

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