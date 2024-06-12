На Київщині через негоду знеструмлені 36 ліній і 611 підстанцій - обладміністрація

Унаслідок грози із сильним дощем і вітром до 25 м/с на ранок 12 червня в Київській області знеструмлені 36 ліній і 611 трансформаторних підстанцій, повідомляють на сайті Київської обласної військової адміністрації в середу вранці.

"Грозовий фронт зачепив усі регіони Київщини... Фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Завдання - максимально оперативно відновити роботу всіх ліній вищої напруги - 10 кВ і перейти на заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. Сильний вітер із дощем ускладнює роботу, що може спровокувати нові аварії в мережах", - ідеться в повідомленні.

Водночас в обладміністрації нагадують, що 12 червня обмеження електроспоживання в Київській області діятиме з 15:00 до 23:00.